Idro, anziano cade da scala potando un albero: è grave

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, un uomo di 78 anni residente a Crone di Idro, in Valsabbia, nel bresciano, è rimasto vittima di un incidente domestico. E’ successo intorno alle 13 quando l’anziano ha raggiunto uno spazio verde vicino alla sua abitazione per potare un albero. E’ quindi salito su una scala, ma ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto per circa quattro metri.

Un vicino di casa che ha notato l’anziano disteso, sempre cosciente, ma impossibilitato a muoversi ha subito allertato i soccorsi al 112. Sul posto sono giunte le ambulanze, ma anche l’elicottero sul quale il pensionato è stato caricato. In seguito il trasferimento all’ospedale Civile di Brescia dove si trova in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.