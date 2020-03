Coronavirus, Ivars Vestone chiude volontariamente

(red.) A fronte della crescente emergenza sanitaria derivante dal nuovo focolaio di Coronavirus (COVID-19), Ivars Spa, azienda di Vestone specializzata nella lavorazione di materie plastiche, ha deciso di chiudere volontariamente i propri siti produttivi di assemblaggio e montaggio delle sedi di via Gargna, via Promo e via Lave (Vestone_Brescia), da lunedì 16 marzo.

Resteranno operativi con un numero molto ridotto di persone in azienda solo gli uffici e il magazzino per ottemperare alle urgenze e non venire meno agli impegni internazionali gia` presi.

Da alcune settimane in azienda si opera nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e indossando gli idonei dispositivi di protezione individuale.