Roé Volciano, rubano cellulare a una ragazzina. Coppia nei guai

(red.) In un pomeriggio nei giorni precedenti a venerdì 6 marzo una coppia di minorenni è finita nei guai a Roé Volciano, in Valsabbia, nel bresciano, per aver derubato una ragazzina del suo cellulare. E’ successo martedì 3 nei giardini dietro il supermercato Italmark quando la vittima stava passeggiando con altre amiche e a un certo punto si sono viste raggiungere dalla coppia.

La giovane si è sentita chiedere di accendere una sigaretta, ma in quello stesso frangente si è vista sottrarre il telefono. A quel punto, grazie alle amiche, ha contattato la Polizia Locale dell’Aggregazione della Valsabbia facendo intervenire una pattuglia che era impegnata nelle vicinanze in una serie di altri controlli. Nel frattempo i due giovani malviventi, un uomo e una donna, hanno cercato di fuggire attraverso la pista ciclabile, ma sono stati raggiunti dagli operatori.

Sorpresi, uno di loro ha lanciato il cellulare in una proprietà privata facendo pensare che fosse un sasso. Al momento di essere bloccati, hanno però confessato. L’uomo, con precedenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa delle decisioni del giudice e l’altra denunciata a piede libero.