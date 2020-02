Bagolino, il virus cancella il carnevale. Ubriachi devastano tutto

(red.) Con la giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio, per i fedeli cristiani inizia il periodo della Quaresima, ma segue un periodo particolare che di fatto ha annullato gran parte delle manifestazioni di carnevale anche nel bresciano. E ieri, martedì grasso, che solitamente si esprime con maschere e sfilate, è stato molto sotto tono a causa della cancellazione per le disposizioni regionali e della prefettura connesse al Coronavirus.

Peccato che a Bagolino, in Valsabbia, teatro di uno dei carnevali più frequentati e famosi in provincia, non tutti abbiano preso con rassegnazione l’annullamento. Tanto che diversi giovani, già alticci o portando con loro bottiglie di alcol verso il paese, hanno devastato alcune zone e inducendo il personale a intervenire per riparare i danni.

Ma non solo questo, perché domenica persino alcuni cittadini e con la compiacenza di chi assisteva, un assessore è stato spinto a terra nel momento in cui ha spiegato i motivi di quella cancellazione di un evento che da sempre è frequentato.