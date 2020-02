Tamponi a domicilio, ma è una truffa. Attenzione agli sciacalli

(red.) In un momento in cui prevale, comprensibilmente, la paura per la grande diffusione del Coronavirus che ha raggiunto anche un caso bresciano, purtroppo non mancano nemmeno gli sciacalli. E non solo quelli che mettono in vendita prodotti igienizzanti online con prezzi alle stelle, ma anche quanti si presentano alle porte di casa, soprattutto degli anziani, dicendo di dover svolgere dei tamponi a domicilio. Una situazione che ha indotto la Croce Rossa a emettere una nota e anche l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera sul fatto che nessuno si presenta a domicilio per questi trattamenti.

Quindi, l’invito rivolto dalle istituzioni è di non aprire a nessuno, almeno che non siano stati gli stessi pazienti in casa a chiedere aiuto o l’Ats a comunicarlo. Nelle ore precedenti a martedì 25 febbraio si è assistiti a episodi di individui che si presentano con tanto di mascherine. Alcuni casi hanno raggiunto anche la provincia di Brescia tra Gavardo, Calvagese e Muscoline e non solo e fino alla bassa bresciana tra Montichiari, Lonato e Carpenedolo.

In un caso un’anziana di 90 anni residente a Manerbio ha rischiato di rimanere vittima di questa truffa, ma la badante che l’assisteva ha minacciato di chiamare i carabinieri e così i malviventi sono fuggiti. In queste ore gli stessi Comuni stanno diramando una serie di avvisi per chiedere di prestare attenzione.