Valsabbia, guida con patente falsa e si scambia con la moglie

(red.) Ha usato una scusa la prima volta nel febbraio del 2019 e si è comportato nello stesso modo anche stavolta, ma gli conviene non farlo più, altrimenti rischierà conseguenze anche penali. Nei giorni precedenti a sabato 22 febbraio un 40enne peruviano che vive da qualche anno con la moglie italiana in Valsabbia, nel bresciano, è finito di nuovo nei guai da parte degli agenti della Polizia Locale. Nel momento in cui stava guidando un’auto, con accanto la compagna come passeggera, ha notato il posto di blocco degli operatori e ha quindi fatto inversione di marcia.

E alla Polizia quel comportamento è parso sospetto, tanto da raggiungere la vettura. Uno di loro ha detto di tornare indietro per essersi dimenticati qualcosa, mentre l’altra ha parlato di essere uscita dal veicolo per essere rimasta incastrata con un piede nel tappetino. Ma le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sul posto hanno appurato che la donna fosse passeggera e subito dopo alla guida del veicolo. Di fatto uno scambio di posto che ha indotto l’uomo, precedentemente al volante, a mostrare una presunta patente, non valida in Italia e quindi sequestrata.

Per quell’atteggiamento l’uomo ha incassato una sanzione, ma con la moglie rischia conseguenze più pesanti se dovesse rifarlo. Infatti, come detto, già un anno fa il peruviano aveva ricevuto una multa di 5 mila euro per guida senza aver mai conseguito la patente e anche in quel caso con la scusa del cambio di posto. Per un anno l’uomo non si era più fatto vedere dalle parti della Valsabbia.