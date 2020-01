Sabbio Chiese, si perde tra i boschi. Donna salvata nella notte

(red.) Vigili del fuoco bresciani di Salò e Vestone con i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Salò sono stati impegnati fino a quasi la mezzanotte di ieri, martedì 21 gennaio, per cercare una donna che si era smarrita tra i boschi della Valsabbia. La 65enne di Sabbio Chiese era uscita intorno alle 18 da casa per fare una passeggiata nell’area verde al confine con Cagnatico e Preseglie.

Ma intorno all’ora di cena la figlia non l’ha vista rientrare e quindi ha allertato i soccorsi. Le ricerche sono partite alle 21,30 costituendo anche un’unità di comando locale come punto di riferimento. In qualche modo gli operatori sono riusciti a rintracciare al cellulare la donna che però non sapeva fornire le coordinate della sua posizione.

Si era persa in una zona nei pressi di un caseificio in Mondalino ed è stato importante raggiungerla subito, visto che il freddo della notte avrebbe complicato le condizioni di salute della 65enne. Recuperata dai sanitari e in leggero stato di ipotermia, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Gavardo.