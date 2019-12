Casto, Alone non è più isolata dopo frana: aperta una bretella

(red.) Il rischio era quello di trascorrere il periodo delle feste natalizie ancora isolati dal paese. Invece, in meno di un mese a Casto, in Valsabbia, nel bresciano, la situazione si è risolta realizzando di fatto un’altra via. Si fa riferimento a quanto era accaduto lo scorso 23 novembre ad Alone, nel momento in cui le piogge incessanti avevano indebolito il fronte e provocando una frana di materiale e detriti vari che avevano occupato la strada comunale.

Subito dopo si era proceduto con la rimozione dei detriti, ma la carreggiata era rimasta chiusa per motivi di sicurezza. E quindi gli abitanti di Alone erano costretti a raggiungere la località a piedi o su fuoristrada lungo una via verso la Valle Duppo.

In quegli stessi giorni in municipio si è progettato quale tipo di intervento adottare e così si è optato per una bretella (foto da Bresciaoggi) che è stata aperta lo scorso sabato 21 dicembre. Si tratta di una seconda strada, al momento sterrata e che sarà asfaltata, percorribile dalle auto e che devia il percorso rispetto alla via comunale dove potrebbero verificarsi altri smottamenti.