Prevalle, pacco con due chili di droga: quattro denunciati

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 14 dicembre i carabinieri bresciani della stazione di Nuvolento hanno denunciato tre ragazzi e un loro complice che con un espediente erano riusciti ad importare hashish e marijuana in Italia. Al centro della scena c’è Prevalle, in Valsabbia, dove a una famiglia nigeriana è arrivato un pacco diretto al figlio nonostante questo non avesse compiuto alcun ordine. Ma il mistero si è infittito nel momento in cui due giovani vicini di casa, un 24enne marocchino e un 19enne del Burkina Faso, avevano chiesto di poter prendere il pacco.

Ma la madre del destinatario di quella consegna ha rifiutato, così come fatto con un cugino 24enne. Incuriosita del contenuto tanto richiesto, la donna l’ha aperto trovando all’interno due chili di sostanze stupefacenti. Erano quelli destinati al 24enne marocchino che era stato in Spagna nei giorni precedenti e aveva ricevuto dai due complici del denaro per poter comprare le sostanze e facendole mandare via corriere al coetaneo ignaro della vicenda.

I tre ragazzi che avevano chiesto quel pacco sono stati denunciati insieme a un loro complice. Ma le indagini vanno avanti per capire se ci siano in corso altre spedizioni simili e anche sul nome di una donna che era scritto all’interno del prodotto.