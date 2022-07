Malegno, “Oro in bocca” con Lucilla Giagnoni e Telmo Pievani

Malegno. Terzo appuntamento per Oro in bocca, la rassegna promossa dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, che, fino a fine agosto, toccherà le comunità montane di Valle Camonica, Valle Sabbia, Sebino Bresciano e le terre della Bassa, proponendo incontri mattutini preceduti da brevi camminate immerse nella natura.

In collaborazione con la Provincia di Brescia e la Comunità Montana della Valle Camonica, domenica 24 luglio alle 9, dopo una camminata sarà possibile assistere in Località Pedena all’incontro che vedrà come protagonisti Telmo Pievani, ordinario al Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche e Lucilla Giagnoni, autrice, attrice, regista e da sempre appassionata studiosa e ricercatrice delle connessioni tra gli ambiti della conoscenza umana in particolar modo della scienza, delle neuroscienze, della poesia e della letteratura.

Il percorso proposto parte da Malegno: entro le 8.15, si lascia l’automobile in uno dei vari parcheggi vicino al Municipio e al Cimitero di Malegno (320mt s/lm circa) e si seguono le indicazioni che si troveranno in zona. In 35/40 minuti di percorso non impegnativo ma inadatto a persone con difficoltà motoria si arriva in Località Pedena (510mt s/lm circa). Sono consigliate scarpe da trekking, soprattutto se nella giornata si intende proseguire le escursioni in zona che saranno indicate dai volontari.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso il Civico Museo Etnografico del Ferro e delle Fudine, Via S. Antonio 22/a. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, previa registrazione inviando una mail a prenotazioni.oroinbocca@gmail.com o chiamando lo 030.2906403.

Telmo Pievani è membro del Comitato Etico e Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, fa parte del Direttivo dell’Istituto Italiano di Antropologia, dell’Editorial Board di riviste scientifiche internazionali, dell’Editorial Board dei Rendiconti Lincei per le Scienze Fisiche e Naturali, del Comitato Editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. È direttore di Pikaia, il portale italiano dell’evoluzione, e curatore de La Mela di Newton, magazine scientifico online di Micromega. Fa parte del Comitato Scientifico di BergamoScienza e dal 2014 è nel Consiglio Scientifico Internazionale del MUSE di Trento. Con Niles Eldredge è stato direttore scientifico del progetto enciclopedico “Ecosphera” di UTET e ha curato diversi progetti espositivi. Ha scritto libri per bambini sull’evoluzione, è autore e attore di progetti teatrali e musicali a tema scientifico. È autore di oltre 240 pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza, fra cui La vita inaspettata; Evoluti e abbandonati; Il maschio è inutile; Libertà di migrare; Imperfezione. Una storia naturale; La Terra dopo di noi, Finitudine.

Lucilla Giagnoni è autrice, attrice, regista. Alla fine degli anni Ottanta ha frequentato la Bottega di Vittorio Gassman. Dal 1985 al 2002 lavora e collabora all’attività del Teatro Settimo, compagnia teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis insieme a Marco Paolini, Eugenio Allegri, Laura Curino, Mariella Fabbris partecipando alla creazione di quasi tutti gli spettacoli prodotti dal teatro stesso. Dopo anni di importanti collaborazioni si dedica alla creazione e produzione dei propri spettacoli. Da più anni è impegnata in attività didattica e di formazione per ragazzi e adulti. Da gennaio 2016 è la direttrice artistica del Nuovo Teatro Faraggiana di Novara.