Esine, sette nuovi soccorritori per il Cnsas regionale

Esine. La squadra forra regionale del Cnsas lombardo ha sette nuovi soccorritori con la qualifica di OSF (operatore di soccorso in forra): dal 10 al 12 giugno, ad Esine (Brescia), in Valle Camonica, si è svolto il corso per ottenere la qualifica, in linea con le nuove richieste del piano formativo. Durante i tre giorni, nei torrenti Trobiolo, Davine e nella forra del Rino, i partecipanti hanno affinato le tecniche di progressione individuale e di squadra in torrente; hanno inoltre acquisito le nozioni di conduzione e trasporto della barella canyon su grandi verticali, meandri e torrente.

Il corso, curato dalla Scuola regionale forra del Cnsas, ha visto anche la presenza di un istruttore nazionale veneto e tra gli allievi di un medico, già istruttore sanitario: questo ha consentito di approfondire anche la parte sanitaria, che riguarda la gestione del ferito e il corretto utilizzo dei presidi. Gli appuntamenti formativi per la squadra forra proseguono nelle prossime settimane con altri moduli ed esercitazioni sul territorio: la conoscenza capillare dei luoghi infatti è fondamentale per gestire al meglio potenziali situazioni di emergenza.