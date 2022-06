Ponte di Legno, incidente in moto: ferito 16enne

Ponte di Legno. E’ stato soccorso e trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Civile di Brescia il ragazzo di 16 anni che è rimasto ferito in modo grave in un incidente verificatosi in via Trento a Ponte, intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica.

La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma dalle informazioni disponibili sembra che il giovane si trovasse con un 21enne su una motocicletta che è caduta dopo che il guidatore ne ha perso il controllo. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in volo al Civile, non sarebbe in pericolo di vita.