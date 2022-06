Darfo Boario, auto contro un camion, ferita una donna

Darfo Boario Terme. Si è verificato nel pomeriggio di questo venerdì uno scontro frontale in località Angone a Darfo Boario Terme, in via Trento.

Per cause sulle quali stanno facendo chiarezza le forze dell’ordine, un’auto diretta verso l’alta Valcamonica e guidata da una donna di 45 anni si è scontrata contro un veicolo pesante che, provenendo dalla direzione opposta, stava trasportando una gru.

L’impatto è stato inevitabile e ad avere la peggio è stata la guidatrice del veicolo più leggero, che è stata trasferita in elicottero alla Poliambulanza di Brescia.