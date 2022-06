Capo di Ponte, saccheggiato il magazzino per i profughi ucraini

Capo di Ponte. Un gesto inqualificabile quello avvenuto a Capo di Ponte, nel bresciano, dove si è verificata un’incursione notturna, tra mercoledì e giovedì scorso, nel magazzino in cui vengono stoccati i generi alimentari ed i beni di prima necessità destinati ai profughi ucraini, circa una quindicina, ospitati in paese.

Ai volontari che si sono recati nel deposito si è presentata una scena a tratti surreale: tutti gli scaffali, contenenti generi alimentari e non, vestiti e giocattoli, erano stati svuotati. Non era rimasto più nulla.

Sconcerto e rabbia per un gesto vile commesso nei confronti di famiglie costrette a fuggire da un paese in guerra e, anche, verso le tante persone che, con generosità, hanno offerto materiali e denaro per acquistarli.

L’episodio è stato bollato come «vergognoso» dal sindaco Andrea Ghetti.

I volontari hanno ripreso la raccolta e ripristinato il magazzino, rafforzando la porta d’ingresso.