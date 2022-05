Borno: sport, turismo, sostenibilità, un convegno per la Valcamonica

Borno. “Sport, turismo, sostenibilità: stimoli per una nuova economia in Valle Camonica”, è il sottotitolo del 1° Convegno Green Dreams in programma a Borno, sala convegni, venerdì 24 giugno 2022 con inizio alle ore 14.00 e conclusione alle ore 17.30 circa.

Un punto di partenza, o forse un punto di passaggio in quanto è da tempo che in Valle si respira questa consapevolezza, ma è senza dubbio un’occasione importante e forse unica visto il calibro dei relatori presenti.

Il convegno è totalmente gratuito ed aperto a tutti coloro che si occupano di turismo e sport: operatori turistici, titolari di alberghi o ristoranti, enti comunali, associazioni di promozione del territorio, associazioni sportive, imprenditori nel mondo dello sport.

La prenotazione è necessaria a questo link.

Il convegno è organizzato in collaborazione con Valle Camonica BIKEnjoy, non solo un evento sportivo limitato ad una gara di MTB, ma è un programma di eventi che vogliono valorizzare il territorio sotto molti punti di vista, prima di tutto facendolo conoscere a quante più persone possibili. Inoltre si tratta di eventi che vogliono aiutare il territorio a prendere consapevolezza che lo sport ed il turismo sono un binomio importante per favorire l’economia locale garantendo anche nel futuro opportunità di lavoro e sviluppo per i giovani. Per perseguire questo ideale di “futuro” è necessario creare competenze, conoscere altre esperienze, valutare i numeri legati allo sport ed al turismo, analizzare le criticità e molto altro.