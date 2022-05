Pisogne, scontro moto- auto: gravissimo 17enne

Pisogne. Grave incidente nella serata di venerdì 27 maggio a Pisogne, nel bresciano.

Un 17enne che era in sella ad una motocicletta è rimasto ferito in modo grave dopo uno scontro con un’automobile. Il sinistro si è verificato attorno alle 20,30 in via Pallodino nella zona della Val Palot, nel piazzale del ristorante «Duadell». ferita anche una ragazza di 27 anni. la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno.