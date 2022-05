Cevo, muore travolto dall’albero che sta tagliando

Cevo. Un gravissimo infortunio si è verificato a Cevo in Valcamonica nel primo pomeriggio di questo sabato poco dopo le 14, quando un grosso tronco che un agricoltore 48enne stava tagliando con la motosega si è ribaltato sul terreno scosceso, travolgendo l’uomo che ha perso la vita per le ferite riportate.

Il 48enne stava lavorando insieme con il fratello in località Vac al taglio di alcuni alberi in un tratto di terreno impervio quando si è verificata la tragedia: il fratello ha lanciato l’allarme, ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Il luogo è stato raggiunto dai soccorritori con l’elicottero decollato dall’ospedale di Trento e con l’ambulanza da Edolo, ma l’agricoltore è deceduto sul colpo. La ricostruzione della disgrazia è affidata ai carabinieri.