Frana ad Angolo, 40 giorni di lavori per il ripristino

Angolo Terme. Sono iniziati giovedì i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada franata ad Angolo Terme (Brescia) dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Valcamonica martedì sera.

regione Lombardia ha stanziato un fondo di 100mila euro per ricostruire il muro di contenimento di via Lorenzetti che ha comportato la chiusura della strada e lo sfollamento di 19 famiglie, che hanno dovuto abbandonare le proprie case (sette edifici): 38 persone che sono state ospitate in strutture alberghiere ed appartamenti messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

A vigilare sulla strada chiusa al transito la Protezione civile: oltre a via Lorenzetti, un altro osservato speciale è viale Terme, dove è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La frazione di Terzano resta raggiungibile percorrendo via Cogne a Darfo Boario Terme, oppure da Mazzunno attraverso viale Italia.