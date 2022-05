“Darfo Boario Terme in Fiore” ha chiuso con 22mila visitatori

Darfo Boario Terme. “La biodiversità nella Valle dei Segni” è stato il fil rouge che ha accompagnato l’undicesima edizione della rassegna “Darfo Boario Terme in Fiore”, tornata dopo due anni di stop a causa della pandemia. Una nota dell’organizzazione informa che “in due giorni la rassegna ha fatto registrare numeri da record: sono stati circa 22 mila i visitatori che hanno affollato gli oltre 100 stand allestiti nel parco, che ha fatto da cornice anche a un ricco programma di spettacoli, laboratori creativi, musica, giochi, sfilate, concorsi, convegni e show cooking”.

L’evento, organizzato da Loretta Tabarini di PromAzioni360 per l’amministrazione comunale di Darfo, è stato come sempre una vera e propria “festa del florovivaismo”, ma non solo, che ha avuto un’appendice gustosa con la settima edizione del concorso gastronomico “Un fiore nel piatto”, che ha visto impegnati i ristoratori delle province di Brescia e Bergamo, e che è culminato con la cena di gala composta dalle quattro ricette vincitrici, a base di fiori ed erbe spontanee del territorio, scelte da una giuria di qualità presieduta da Elio Ghisalberti e composta da Enrico Costanza, Simone Massenza, Alessandro Caccia e da Antonino Floridia.