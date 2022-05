Darfo, agricoltore si ribalta col trattore a Capo di Lago

Darfo Boario Terme. E’ stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia l’agricoltore di 63 anni che nel pomeriggio di questo venerdì, intorno alle 15,45, si è ribaltato con il suo trattore mentre stava percorrendo un tratto di terreno scosceso in un campo in località Capo di Lago, la frazione di Darfo sulle rive de Lago Moro.

Sul posto i carabinieri della stazione e i soccorritori del 118 che hanno allertato l’elicottero. Il ferito presenta trauma cranico e al torace. E’ stato ricoverato in ospedale in codice rosso.