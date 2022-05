L’ospedale di Esine diventa centro locale per la cura della sclerosi multipla

Esine. Da oggi i malati dì sclerosi multipla potranno essere curati in Valcamonica, mai più lunghe e faticose trasferte all’ospedale dì Montichiari. La Regione Lombardia ha, infatti, autorizzato il reparto di neurologia dì Esine magistralmente diretto dalla professoressa Turla come centro di riferimento per la diagnosi e la cura della sclerosi multipla. Sono 120 i pazienti camuni attualmente seguiti a Montichiari che finalmente potranno essere curati in Valcamonica.

“Sono soddisfatto”, afferma l’assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, Davide Caparini, “i malati di sclerosi multipla camuni potranno fare gli esami di II livello a Esine, con terapie adeguate e con costante monitoraggio senza sobbarcarsi viaggi lunghissimi. “Ringrazio la Direzione Generale Welfare per lo splendido lavoro fatto”, conclude Caparini.