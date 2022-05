Ossimo, rogo autorizzato fuori controllo: incendio in località Pat

Ossimo. Un ettaro di bosco è andato in fumo in località Pat a Ossimo (Brescia), a seguito di un rogo autorizzato, ma poi sfuggito al controllo dell’impresa boschiva che, su consenso della Comunità montana, stava bruciando ramaglie di scarto. Per spegnere le fiamme sono intervenute tre squadre dell’antincendio boschivo di Cividate Camuno, Malegno e Lozio e l’elicottero della Regione, che ha pescato l’acqua al «Col de l’oca» . L’intervento si è protratto per un’ora.