Darfo, nello scontro tra un’auto e uno scooter muore un ragazzo

Darfo. Tragedia nel primissimo pomeriggio di questo venerdì 13 maggio a Darfo, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita nello scontro tra lo scooter che stava guidando e un’automobile.

Il terribile incidente stradale si è verificato per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della locale stazione verso le 14 in via Roccole.

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che purtroppo non sono riusciti a rianimare il ragazzo e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.