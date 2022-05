Montisola, malore in scooter: muore Piero Guizzetti

Montisola. Si è fermato, è sceso dallo scooter e si è accasciato a terra, colpito da un malore che non gli ha dato scampo. E’ morto così, a Montisola, nel bresciano, Piero Guizzetti, 83 anni, molto noto nell’isola per avere gestito per anni lo storico minimarket di Siviano.

Il dramma si è verificato attorno alle 17 lungo la strada tra Peschiera e Siviano.

Pierino, così come era conosciuto in paese, stava viaggiando sul motorino quando ha fatto appena in tempo a frenare per poi cadere a terra. A dare l’allarme alcuni passati: immediata la richiesta dell’elisoccorso, atterrato da Bergamo, mentre sul posto si è recata l’ambulanza dei volontari di Montisola. Sfortunatamente i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, Pierino è deceduto prima di essere caricato sul mezzo di soccorso.

Il primo cittadino di Montisola, Fiorello Turla ha espresso cordoglio per la scomparsa di Guizzetti, notissimo in paese per la sua attività di commerciante, ora gestita dai figli. Dopo essere rimasto vedovo Pierino viveva con loro e nella casa di famiglia è stata allestita la camera ardente. Non ancora fissati funerali dell’uomo.