Valcamonica e Valtrompia: la ricca offerta turistica estiva

Brescia. I territori di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio protagonisti a Palazzo Lombardia nella presentazione dell’ampia offerta turistica delle sue montagne in vista della prossima stagione estiva. Tante le esperienze all’aria aperta, tra sport, arte, cultura, wellness e gastronomia, proposte dalle diverse località montane che si apprestano a ospitare le Olimpiadi invernali 2026: dalla Valtellina alle Valli Bergamasche e Bresciane fino all’area di Lecco e Como.

Presenti alla conferenza stampa gli esponenti dei territori: Alessandra Pitocchi, Communication Manager di Visit Bergamo; Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno Tonale; Fabio Dadati, presidente di Lariofiere; Roberto Galli, presidente di Valtellina Turismo; Valentina Puca, Marketing Manager di Valtellina Turismo.

Le buone performance estive della montagna post pandemia fanno ben sperare per una stagione estiva 2022 da sold out.

In particolare, nel 2021, nella seconda parte dell’anno la tendenza è stata di raggiungere, se non addirittura superare i valori pre-pandemici, come in Valcamonica per quanto riguarda gli arrivi di settembre e ottobre. In Valtellina gli arrivi a partire dal mese di luglio 2021 hanno uguagliato i valori 2019. Anche in Valseriana da luglio 2021 in poi sono stati eguagliati i valori 2019, con picchi di arrivi superiori al 2019 nei mesi di luglio-agosto-ottobre.

Chi sceglie di trascorrere una vacanza estiva in Lombardia ha solo l’imbarazzo della scelta. Dalle passeggiate adatte a tutta la famiglia ai trekking più impegnativi – con 6.700 km di sentieri segnalati – senza dimenticare le falesie e le pareti per chi pratica arrampicata e alpinismo, le salite e le discese su strada e off road per gli amanti della bicicletta e della mountain bike. E ancora: rafting, canyoning e parchi avventura. Sentieri, alpeggi e contesti naturali protetti dove poter provare l’autentica esperienza della vita all’aria aperta in montagna.

Le Alpi e le Prealpi di Lombardia sono l’ideale per chi è alla ricerca di una vacanza attiva. In grado di regalare interessanti spunti per scoprire la cultura e le tradizioni del territorio e dei borghi montani o vivere suggestive esperienze nei rifugi, luoghi accoglienti che sanno offrire agli escursionisti panorami mozzafiato e buona cucina.

Le montagne bresciane ospiteranno per tutta l’estate diversi eventi, tra cui il ‘Water Music Festival’ a Pontedilegno-Tonale lungo il lago di Valbiolo con cinque appuntamenti musicali in programma da luglio ad agosto. Per proseguire con l’evento ‘Alba in quota’ dove per quattro mattine a luglio e agosto gli impianti apriranno molto presto per permettere di assistere allo spettacolo naturale accompagnati dalla musica evocativa di alcuni artisti. E ancora trekking alla scoperta dei vini del territorio ad alta quota. Per gli amanti dello sport, ci sarà ‘Valle Camonica BIKEnjoy’ con la firma della pluricampionessa Paola Pezzo che parteciperà alla gara di ciclismo prevista per il 3 luglio a Borno lungo 47 km e 1700 metri di dislivello molto intensi con panorami incantevoli su tutto l’Altopiano del Sole e a seguire un programma ricco di appuntamenti.

Invece in Valle Trompia si svolgerà la mostra ‘Dalla testa ai piedi on tour’, un’esposizione diffusa e all’aria aperta allestita nel territorio, mentre il 18 e 19 giugno arriva la seconda edizione del ‘Ground Music Festival’, un festival jazz itinerante che toccherà i territori della Bassa Bresciana, la Città di Brescia, la Franciacorta e la Valle Trompia, un evento poliedrico in cui dialogano la musica, l’enogastronomia e la promozione del territorio. Altro evento importante sarà la prima edizione del Valle Trompia bike trail che si terrà il 9/10 luglio. E ancora dal 16 al 21 agosto il ‘Cima Caldoline High Line Festival’, eletto come il miglior festival di high line d’Europa. Per approfondimenti: www.bresciatourism.it.