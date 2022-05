Ponte di Legno, allo Zanardelli un laboratorio da “Masterchef”

Ponte di Legno. Il Cfp Alberghiero “Zanardelli” di Ponte di Legno (Brescia) verrà riqualificato così da renderlo un punto di riferimento nel territorio come scuola di formazione per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo del food e del beverage.

Sono 3,5 i milioni di euro messi a disposizione per il restyling dell’edificio scolastico, come previsto dall’ Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Ponte di Legno. Il Pirellone contribuisce con 1.778.051,81 di euro, l’amministrazione comunale con 1.721.948,19 di euro.

E’ stato così predisposto dal Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, inerente i lavori di ampliamento per la realizzazione della cucina attrezzata e di spazi polivalenti ed espositivi.

L’intervento prevede la realizzazione di un laboratorio di cucina completo ed attrezzato per una didattica di livello “Master”.

Il progetto si pone l’obbiettivo di fondere arte culinaria, professionalità e creatività con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel territorio come scuola di formazione per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo del” food&beverage”.

Con il progetto si vuole mettere a disposizione degli utenti un laboratorio di cucina livello “Master” con 12 postazioni singole (raddoppiabili) attrezzate per ciascun studente ed una postazione per il docente, con la possibilità di “Show Cooking”, visibile direttamente dalla balconata posta al piano primo.

Particolare attenzione per funzionalità e comodità nelle cucine professionali, localizzate al piano terra, che saranno dotate di tutto il necessario per la preparazione degli alimenti.

In esse, si erge un triangolo di lavoro composto da fuoco, acqua e freddo, senza dimenticare le zone di conservazione degli alimenti e di tutti gli strumenti per la preparazione.

Inoltre, si vuole procedere anche alla realizzazione di uno spazio polifunzionale per poter ospitare manifestazioni, eventi legati all’arte culinaria, sessioni informative e divulgative. Tale spazio troverà collocazione al piano primo.

Infine, sulla copertura è prevista una terrazza polifunzionale green.

La distribuzione dei locali è sviluppata su due piani: al piano terra reception con scala di collegamento al piano primo; sala “show cooking” con dispensa a vista (200 mq); ufficio e servizi igienici insegnanti; spogliatoi e servizi igienici alunni (M-F); locali lavaggio, cella frigorifera e deposito alimenti piano primo; sala degustazione soppalcata (218 mq); servizi igienici; bar; locali deposito stoviglie a servizio della sala; terrazza verde polifunzionale (400 mq) esterni.

Essendo un edificio strategico particolare attenzione sarà rivolta anche all’aspetto della sicurezza sismica e alla qualità dei materiali impiegati, nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’aspetto dell’antincendio.