Vione, precipitano con l’auto per 20 metri: feriti marito e moglie

Vione. Un volo di venti metri nel burrone per una coppia, marito e moglie trentini di Malè, precipitati in una scarpata a Vione, nel bresciano.

Un incidente pauroso che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma che, fortunatamente, si è concluso “solo” con il ferimento dei due occupanti, che tornavano da una vacanza in Val di Sole.

La coppia, 69 anni la donna, 73 l’uomo, a bordo di un Suv, stava percorrevano la statale del Tonale quando, poco dopo l’abitato di Stadolina, per cause in fase di accertamento, la vettura è uscita di strada su un rettilineo, abbattendo le protezioni metalliche e la segnaletica e, dopo essere precipitata nella scarpata ha finito la sua corsa incastrandosi tra due alberi.

L’auto è andata completamente distrutta, ma, nonostante la dinamica dello schianto, i due feriti, che hanno riportato diversi traumi e fratture, sono stati recuperati ancora vivi dai vigili del fuoco di Vezza d’Oglio che, per estrarli dalle lamiere, hanno utilizzato una cesoia idraulica.

La coppia, durante le operazioni di salvataggio, è sempre rimasta cosciente. Sul posto anche le ambulanze del pronto soccorso di Edolo e degli Amici di Ponte, e l’elicottero del 118 da Brescia che ha trasferito i due feriti in ospedale.