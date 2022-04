Ono San Pietro, ladri rubano le offerte in parrocchia

Ono San Pietro. Quanto spazio occupano e quanto pesano mille euro in monetine? Dipende dalla quantità, mediamente tra gli otto e i 12 chili. A fare un colpo da mille euro in moneta ci hanno provato due ladri che hanno forzato la cassetta delle elemosine della chiesa di Ono San Pietro, in Valle Camonica.

Per loro sfortuna sono stati visti in azione da una parrocchiana che mercoledì mattina si trovava in chiesa e che ha denunciato con precisione gli autori del furto. Così per i carabinieri della compagni di Breno non è stato difficile rintracciarli e fermarli mentre stavano allontanandosi in auto.

Sul tappetino della vettura, assieme agli arnesi da scasso e al lucchetto rotto, c’era ancora sparso tutto il malloppo.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice del Tribunale di Brescia: uno ha patteggiato una condanna a otto mesi, mentre l’altro è ai domiciliari in attesa del processo.