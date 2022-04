Darfo, risparmio Tari da 780mila euro per cittadini e attività

Darfo Boario Terme. Il Comune di Darfo Boario Terme (Brescia), nel corso dell’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto mercoledì 27 aprile, ha approvato un risparmio Tari per cittadini e attività commerciali di 780mila euro, risorse ottenute grazie alla lotta all’evasione che ha permesso di recuperare oltre 517.800 euro che andranno ad aggiungersi ad un trasferimento del Miur di 12.400 euro per la raccolta dei rifiuti delle scuole, portando a 530.200 il minor gettito da richiedere ai cittadini.

“In sostanza, grazie a questa operazione, i cittadini titolari di una “utenza civile” di Darfo Boario Terme per il 2022 godranno di un risparmio del 18% e si accorgeranno della differenza”, ha commentato Osvaldo Benedetti, Assessore al Bilancio della Città di Darfo Boario Terme. “Oltre a questo, sempre in tema di Tari (ovviamente per la quota variabile di competenza comunale) sono stati confermati i benefici per le categorie commerciali (alberghi, ristoranti, ecc.) che maggiormente hanno risentito della pandemia per un valore complessivo di 250mila euro. Tutte iniziative, queste, che mirano da un lato ad una sempre maggiore equità fiscale e dall’altro a sostenere chi, per una ragione o per l’altra, vive in un momento difficile”.