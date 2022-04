Montecampione, bruciano i boschi a Fane

Montecampione. Ancora un incendio sulle montagne della Valcamonica, nel bresciano.

Il rogo si è sprigionato tra le frazioni di Solato e Vissone, in località Fane, a Pian Camuno, lungo la strada che porta alla località sciistica.

Cinque squadre di vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile sono intervenute per spegnere le fiamme, con cinque moduli e due mezzi.

Il rogo si è sprigionato nella zona boschiva sopra l’agriturismo Gervasoni e fortunatamente non ha raggiunto le abitazioni. Non si segnalano feriti.