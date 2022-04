Niardo, in piazza Cappellini due defibrillatori

Niardo. Sabato 23 aprile 2022 alle 9,15, presso la Piazza Giacomo Cappellini a Niardo (Brescia), si terrà la cerimonia di inaugurazione di 2 defibrillatori. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’Amministrazione Comunale, agli imprenditori del Comune e al “Progetto Cuore InForma ®️” promosso dall’azienda Italian Medical System Srl Società Benefit.

«Il “Progetto Cuore InForma ®️” aiuta i Comuni, le aziende, le scuole a diventare luoghi sicuri e in cui sentirsi protetti – spiega Riccardo Martinelli, responsabile dell’azienda Italian Medical System – per questo motivo è importante il supporto dell’Amministrazione Comunale e degli imprenditori del territorio».

Per questo motivo hanno preso parte al progetto molte aziende del Comune quali: MO.BI.MOTOR Srl, 3D Torneria Meccanica di Ducoli Giacomo Massimo, R.G. Srl, Digit Class Sas di Salvetti Luigi, B.M.L. SNC di Bettoni L.& C., Farmacia Dottoressa Marilena Rizi Srl, Castedil Spa, Irgeme di Giorgi Mariangela, Impiantistica Giorgi Srl, Gruppo Esse Srl, Happy Moda di Garatti Tania, T.P.S.I. Srl, La Villetta SNC di Casalini Rino & C, Pietroboni Federica, Tabaccheria Calzoni Ambra, Bar Vaira di Fabrizio Vaira, C.S. Autoriparazioni di Sebinelli Claudio e la Forbice di Venturini Nadia.