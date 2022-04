Edolo, escursionista in difficoltà recuperata al bivacco Festa

Edolo. Si è concluso intorno all’una di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, l’intervento di recupero di una escursionista in difficoltà nella zona del Passo Gallinera, a circa 2300 metri di quota. La ragazza si trovava con un’altra persona nei pressi del bivacco Festa ma a un certo punto, intorno alle 11, ha pensato di chiedere aiuto, a causa del dolore a una gamba che le impediva di proseguire. La centrale ha mandato sul posto le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Edolo della V Delegazione bresciana, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha trasportato in quota i soccorritori. Una volta raggiunta, la ragazza è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza e trasportata in ospedale.