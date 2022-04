Allerta incendi boschivi “moderata” per la Valcamonica

Brescia. La Protezione Civile di regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino per allerta di moderata criticità per rischio incendi boschivi.

Il transito di una saccatura fredda di origine scandinava determinerà per la giornata di sabato 16 aprile un generale rinforzo dei venti su tutta la Regione, in particolare sui settori alpini e prealpini dove le raffiche potranno raggiungere i 80 km/h. Unitamente al calo termico legato all’ingresso freddo si assisterà ad un aumento dell’instabilità sulla fascia Prealpina e sui settori centro-orientali, con brevi rovesci ed isolati temporali possibili nella seconda parte della giornata che non porteranno però ad una reale mitigazione del rischio Incendi Boschivi.

Si prevede quindi un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio Incendi Boschivi in generale rialzo. In particolare si conferma il codice arancione presente nel documento di allerta n° 2022.41, con estensione anche alla Valcamonica. Si segnala inoltre il passaggio in codice giallo su Alpi Centrali e Alta Valtellina.

Le condizioni meteo-climatiche, l’aumento della ventilazione previsto per la giornata di sabato e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco “elevata e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione). Pertanto”, si legge nella nota di regione Lombardia, “si chiede ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa minima di attenzione almeno per i territori delle zone omogenee in allerta gialla e arancione, garantendo un adeguato monitoraggio e una costante attività di sorveglianza dei territori”.

“Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009; Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;

Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112″.