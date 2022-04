Valcamonica, e se diventasse una provincia a sé?

Valcamonica. E se la Vallecamonica diventasse una provincia a se stante?L’idea, per altro non inedita, è stata lanciata durante l’assemblea di Bim e Comunità montana dal presidente di Siv, Società idrica di Vallecamonica, Corrado Tomasi.

Un’idea che prende le mosse da due situazioni già in atto: la divisione tra Ats Brescia e Montagna, sancita in campo sanitario, e il ricorso in Corte costituzionale per opporsi alla legge regionale sull’Ato camuno.

La fattibilità? Esiste: come riporta Il Giornale di Brescia, l’articolo 133 della Costituzione prevede che se la richiesta di una nuova provincia viene richiesta dai 2/3 dei comuni, la Regione deve esprimersi entro due mesi.

Un’ipotesi che, nelle finalità, vorrebbe rendere il territorio sempre più in grado di gestirsi in modo autonomo su temi come l’agricoltura di montagna, in grande sofferenza.

Per il presidente della Comunità montana, Sandro Bonomelli, la richiesta al momento più concreta risulterebbe quella di chiedere alla Regione di accedere ai fondi del Pnrr, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sull’Ato camuno, un altro obiettivo che la Comunità montana camuna vorrebbe raggiungere per avere una gestione idrica più congrua ad un territorio molto variegato.

Ma l’idea di una provincia autonoma potrebbe, questa volta, diventare qualcosa di più di una sola ipotesi.