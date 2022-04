Artogne, picchia moglie, figlia e suocera: arrestato 43enne

Artogne. E’ stato arrestato, al termine di una notte di folle violenza, un 43enne rumeno residente ad Artogne, nel bresciano, che, ubriaco ha pichiato selvaggiamente le tre donne che vivevano con lui.

Grazie all’intervento dei carabinieri di Pisogne l’episodio non è degenerato e l’uomo è stato fermato e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un reato che è passibile di codice rosso.

Il grave episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì: a chiedere aiuto la moglie del 43enne, il quale, sotto l’effetto dell’alcol aveva aggredito anche la figlioletta 12enne e la nonna 74enne della bambina.

Sul posto sono giunti sia gli uomini dell’Arma sia le ambulanze del 118.

Nonostante la presenza dei militari e dei soccorritori del 118 l’uomo non si è fermato, proferendo minacce ed insulti nei confronti delle tre donne che sono state ricoverate negli ospedali di Lovere e Pisogne per le ferite riportate.

Indagini in corso per appurare se sia trattato di un episodio isolato o se l’uomo avesse già in passato usato violenza domestica.