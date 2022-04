Edolo, i Pitoti diventano “Pitoon”, un graffiante cartone animato

Edolo. Sabato 9 aprile, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha avuto luogo la cerimonia inaugurale di “Procida Capitale della Cultura 2022”.

Come già accaduto per Matera Capitale della Cultura 2020, quando il territorio bresciano partecipò con la mostra “Segni e Sassi” con gli artigiani di Segno Artigiano e l’imponente arazzo di “Invasione rupestre”, anche nel 2022 la Valle Camonica e il Sito Unesco numero 94 saranno presenti nell'”Isola che non isola” (questo il motto di Procida 2022) con una mostra dedicata al progetto “Pitoon, i pitoti in cartoon” e con una serata targata “Dallo Sciamano allo Showman”.

Una serie di tavole, fumetti, opere grafiche, canzoni e cartoon che raccontano, con nuovi alfabeti e linguaggi della contemporaneità, l’antico e straordinario patrimonio di incisioni rupestri del territorio dell’Alta Valle, primo Sito Unesco d’Italia dal 1979 che, non a caso, viene definito “La Valle dei Segni”.

I “pitoti”, così vengono chiamate le incisioni rupestri dagli autoctoni, sono una sorta di protofumetto nato sulle rocce della Valle Camonica. Hanno sorvolato ere e ghiacci e sono diventati primo Patrimonio Mondiale dell’Unesco in Italia.

La mostra, ideata e organizzata dal CCTC Centro Culturale Teatro Camuno, con il sostegno e la collaborazione del Distretto Culturale / Comunità Montana di Valle Camonica, del GIC Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n.94 “Arte rupestre della Valle Camonica”, del Comune di Edolo, di Procida Capitale della Cultura 2022 e del Comune di Procida, con il patrocinio della Provincia di Brescia e della prestigiosa rassegna di fumetti Comic(on) OFF, avrà luogo nella Sala Pio XII alla Chiaiolella di Procida dal 2 al 5 maggio.

L’esposizione, che gode del prestigioso patrocinio del Comic(on) Off 2022, sarà presentata in Sala Pio XII ed è divisa in cinque sezioni: “Maestri”, con i fumetti di Sergio Staino e Laura Scarpa (direttrice di Scuola di Fumetto) e due chicche esclusive di Vanna Vinci (autrice de “La bambina filosofica”) e Angelo Stano (disegnatore, tra gli altri, di Dylan Dog); “Tura”, con una selezione di strisce di Giorgio Tura e sceneggiatura di Sergio Secondiano Sacchi realizzate negli anni in occasione dello Shomano. Designer prestato al fumetto, Tura – che disegna vignette per la rivista Il Cantautore – dal 2003 ha sposato la causa Camuna; “Allievi” è la sezione con le vignette realizzate negli anni dai giovani partecipanti a workshop e laboratori; “Grafica” è la sezione che ospita Manifesto Rupestre, il progetto del designer camuno Lorenzo Caffi e “Multimedia” presenta, infine, le canzoni – Zaziau (di Nini Giacomelli e Alessio Lega) e La Valle dei Segni (di Nini Giacomelli e Max Manfredi, interpretata dal gruppo Lady Lazarus) e i cartoon realizzati a tema incisioni rupestri e patrimonio: La Rosa dello Sciamano, di Giorgio Bellasio e Guglielmo Fiamma con gli allievi di Pitoon e musiche di Vince Tempera, e Camuni di Bruno Bozzetto, realizzato per il Distretto Culturale della Valle Camonica.

Il 1° maggio alle 18 l’inaugurazione, alla presenza delle autorità procidane e camune, con la partecipazione straordinaria di Sergio Staino e un “buffet camuno” offerto dalle aziende del territorio. Alle 21,30 ci sarà poi “Canzoni che lasciano il segno”, il concerto-spettacolo appositamente pensato per l’occasione dal cantautore napoletano Giovanni Block con i suoi musicisti e la conduzione dell’attrice Bibi Bertelli: una speciale anteprima di quella che sarà la XX edizione del festival Shomano, in programma in Valle Camonica a partire dal mese di agosto.