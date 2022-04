Cade sul Pizzo Badile Camuno, ferito un 24enne

Ceto. È stato soccorso con l’elicottero un 24enne scivolato per una trentina di metri mentre stava affrontando un’escursione sul Pizzo Badile Camuno, in Valcamonica (Brescia).

Il giovane ha riportato alcuni traumi al volto e al torace. L’incidente si è verificato attorno alle 11 di domenica 10 aprile, ad una quota di circa 2mila

metri.

Il ragazzo, che stava effettuando l’escursione con un gruppo di amici, sarebbe inciampato, cadendo e rotolando su una pietraia per una trentina di metri. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: data la particolare posizione in cui si trovava il ragazzo ferito è intervenuto l’elisoccorso che ha individuato il gruppetto e caricato il 24enne, residente a Cedegolo, trasportandolo al Civile di Brescia per le cure mediche.

Allertato anche il Soccorso alpino che, però, visto l’intervento dell’elicottero, non è intervenuto da terra. Le condizioni del 24enne non sarebbero preoccupanti.