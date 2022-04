Turismo termale, operatori stranieri a Darfo Boario

Darfo Boario Terme. Martedì 5 aprile hanno fatto visita a alle Terme di Boario (Brescia) il gruppo di operatori esteri (tour operator, giornalisti, blogger, influencer), ultima tappa di un tour di tre giorni che ha toccato le terme lombarde più importanti: Rivanazzano, Sirmione, Vallio, Trescore balneario e Boario.

Gli operatori erano accompagnati dai rappresentanti dell’Agenzia ICE ( agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), organizzatore dell’evento e da Giulia Catracchia di Federterme che ha seguito in prima linea il progetto.

ICE è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.

Sono stati illustrati i servizi che le terme di Boario offrono: dal benessere alla prevenzione, dallo svago al divertimento nel maestoso parco termale. Inoltre attraverso un video emozionale verrà illustrata tutta la storia, cultura e arte che offre la Valle Camonica, il Lago d’Iseo e Franciacorta.

Infine, gli operatori esteri si sono rilassati presso l’elegante spa delle Terme, riservata esclusivamente per loro, per una esperienza di benessere. A seguire la cena tipica camuna per far conoscere agli ospiti i prodotti del territorio, e pernottamento presso l’hotel delle Terme, il Rizzi Aquacharme.

Gli operatori esteri presenti provenivano da : Austria, Brasile, Croazia, Cuba, Francia, Germania, Polonia, Romania, Sud Africa, Sud Corea.