Darfo Boario, 36.300 euro ai 165 studenti premiati

Darfo Boario Terme. Sono 165 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa o l’assegno di studio per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2020/2021. Un grande risultato che sottolinea l’impegno degli studenti della città di darfo Boario Terme.

“Per tutto il quinquennio, la nostra amministrazione è stata attenta al mondo dei giovani e della scuola e la disponibilità di risorse che abbiamo loro dedicato ne è testimonianza”, afferma il sindaco Ezio Mondini. “Riteniamo, infatti, doveroso valorizzare la serietà con cui affrontano la scuola e i risultati che ottengono, offrendo un contributo per la prosecuzione dei loro studi che sappiamo essere “piccolo” in termini economici, ma sicuramente “grande” in termini di stima e motivazione”.

Una scelta amministrativa che, solo nel 20-21, ha portato alla erogazione di 140 borse di studio legate esclusivamente al merito degli studenti che hanno ottenuto una media pari o superiore a 9/10, mentre gli assegni di studio che contemplano anche la valutazione del reddito familiare – oltre ad un livello di media scolastica pari o superiore ai 7/10 – sono stati 25.

“Sono davvero tanti gli studenti del nostro comune che si impegnano con grande serietà nello studio e ottengono risultati molto brillanti, “ricorda l’assessora alla Pubblica Istruzione Doralice Piccinelli. “La nostra amministrazione è orgogliosa di loro e ogni anno abbiamo destinato i fondi necessari per premiarli e per incoraggiarli a continuare, ottenendo risultati sempre migliori. La nostra comunità ha bisogno di cittadini sempre più preparati e consapevoli.”

Anche per i premi di laurea specialistica conseguita negli anni 2020-2021, il criterio è stato quello del merito, assegnando 500 euro ai laureati con votazioni pari o superiori al 110/110.

Nei cinque anni di mandato Mondini, il comune di Darfo ha erogato complessivamente 175.300 euro a 825 studenti; in questa stagione, l’amministrazione ha destinato 36.300 euro, di cui una buona parte per le borse di studio e il 30% per gli assegni di studio.

“Anche quest’anno, come negli anni scorsi, rileviamo un dato: dei 165 premiati, 107 sono femmine e 58 maschi”, conclude l’assessora Piccinelli. “Una espressione della preparazione femminile che, auspichiamo, possa trovare riscontro anche in relazione alle opportunità di lavoro”.

Domenica 3 aprile il sindaco, l’assessora e i consiglieri comunali hanno consegnato:

• 28 borse di studio da 100 euro per ragazzi che hanno ottenuto la licenza media;

• 100 borse di studio da 200 euro per studenti degli Istituti Superiori;

• 12 borse di studio da 500 euro per i laureati;

• 25 assegni di studio da 300,00 euro per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.