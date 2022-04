Neve d’aprile, tornano a riempirsi le piste da sci

(red.) La neve caduta eccezionalmente nel fine settimana è stato un vero toccasana per le montagne bresciane: in primo luogo ha spento definitivamente i roghi che hanno devastato centinaia di ettari di boschi in Valcamonica e anche in Valtrompia, in secondo luogo ha dato un input inatteso alla stagione sciistica, che ha visto riempirsi le piste, finalmente innevate naturalmente, di sciatori ed appassionati, molti dei quali provenienti dall’estero.

E anche gli albergatori ringraziano, con il pieno di prenotazioni anche per le prossime settimane, anche a Ponte di Legno e a Vezza d’Oglio. La nevicata, se le condizioni meteo lo consentiranno, dovrebbe mantenere stabili le condizioni delle piste fino alla Pasqua oramai vicina. Una buona notizia per il comprensorio turistico dell’Alta Valle, dopo le restrizioni legate alla pandemia in questi ultimi due anni e alle condizioni di siccità che hanno pesantemente condizionato la stagione invernale.