Ponte di Legno, auto fuori strada: ferite due donne

(red.) Un incidente si è verificato nella mattinata di sabato 2 aprile lungo la statale 42 a Ponte di legno, nel bresciano.

Il sinistro si è verificato attorno alle 8 in via Nazionale, tra l’Adamello Resort e il ponte sul fiume Oglio: una donna, alla guida di una vettura, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. A bordo dell’auto c’era un’amica: entrambe sono rimaste ferite ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Brescia.

Dopo una valutazione dei soccorritori, fortunatamente per le due donne, di 55 e 60 anni, non è stato necessario il trasferimento con l’elicottero, ma la più grave delle due è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Esine.