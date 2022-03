Esine, ubriaco e a folle velocità sul tir: camionista denunciato

(red.) Guidava a folle velocità, ubriaco, un camion, sfrecciando nelle strette strade di Esine, nel bresciano, creando paura e scompiglio tra i residenti, alcuni dei quali hanno visto i propri veicoli danneggiati dal mezzo che cercava di trovare una via di uscita essendosi incanalato in un dedalo di vie non idonee alle dimensioni di un autoarticolato, per darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 21 marzo: grazie alla pronta segnalazione alla centrale della Polizia di Stato di uno dei conducenti delle auto danneggiate, una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme, è riuscita ad intercettare il Tir nell’abitato di Darfo e a bloccare in condizioni di sicurezza lo spericolato conducente.

L’intervento tempestivo degli equipaggi della Polizia Stradale ha consentito di evitare le conseguenze più gravi del comportamento sconsiderato del camionista, considerato che dal controllo emergeva che il conducente aveva un tasso alcolico pari a 2.12 g/l .

Da accertamenti effettuati sulle telecamere di sorveglianza presenti, è emerso che il mezzo pesante, attraversando l’abitato del paese camuno, aveva non solo violato i divieti di transito per veicoli pesanti, ma anche che, dall’analisi del tachigrafo digitale, la scatola nera presente sui veicoli commerciali, aveva raggiunto una velocità di 87 km/, oltrepassando abbondantemente il limite previsto per la categoria del veicolo stesso.

L’autista, a cui è stata immediatamente ritirata la patente e che è risultato essere recidivo al reato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ed è stato sanzionato per aver violato i limiti di velocità ed essere fuggito dopo aver provocato un incidente.