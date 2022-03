Omicidio Carol, omaggio dell’artista Sara Nicoli alla “mamma e viaggiatrice”

(red.) “Abitando in Valcamonica i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto le nostre zone mi hanno profondamente disturbata. Se prima quella povera ragazza non aveva un volto, e, in qualche modo, questa cosa mi rendeva difficile credere a quello che è successo a pochi km da casa mia, ora che siamo venuti a conoscenza dell’identità della persona non ho potuto che realizzare l’orrore che si è consumato nei nostri luoghi (che dovrebbero essere ricordati per ben altro e non di certo per essere teatro di queste atrocità) è reale e mi ha spinta inconsciamente a cercare di capire che persona fosse”.

Scrive così, in un lungo post su Facebook, Sara Nicoli, artista bresciana (e camuna) nota per il disegno, creato un anno fa, di una Dea che abbraccia la Leonessa, simbolo della resilienza e della rinascita delle città di Brescia e Bergamo, colpite pesantemente dalla pandemia.

Ora Sara, artista dalla spiccata sensibilità, profondamente commossa dalla drammatica vicenda della morte di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa e i cui resti sono stati gettati in un dirupo a Borno, ha voluto omaggiare la figura di questa giovane mamma, barbaramente uccisa.

“I titoloni dei giornali principali”, scrive Nicoli sul social network, “la liquidano come “una pornostar”, indicando lo pseudonimo usato da lei stessa sui social, spesso neanche citando il suo vero nome. E allora mi sono detta: si, ok Charlotte Angie, ok il lavoro scelto ed intrapreso nell’ultimo anno che tanto viene utilizzato per creare traffico sui social, ma chi è stata oltre a quello? Ho trovato la sua pagina originale, anni di fotografie, di pensieri, di viaggi immortalati col sorriso, un figlio piccolo”.

“Ed è lì”, continua l’artista bresciana, “che ho capito che Carol Maltesi non era solo una pornostar. Era anche una mamma, era anche una ragazza piena di sogni, era anche una viaggiatrice incallita con un viso dolce e sorridente”.

Ed ecco quindi il disegno di Sara, in cui viene raffigurata una giovane Carol Maltesi, con le ali da angelo, che abbraccia sorridente il suo bambino.

Sara dunque ha deciso di “rubare” una dello foto di Carol diffuse sul web, creando “un mio piccolo omaggio a questa ragazza che ha avuto la sfortuna di trovare la sua fine sulle montagne che io amo, nei posti che io amo con un mio disegno”.

“Ecco Carol, chiunque tu sia stata, chiunque tu abbia cercato di essere, per me sei così. Una bellissima ragazza col sorriso che ha amato il mondo e che certamente non meritava una fine del genere. Ciao Carol”, conclude Sara Nicoli.