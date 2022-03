Borno, l’assassino chattava fingendo di essere Carol

(red.) Con il passare delle ore emergono particolari, raggelanti, sull’omicidio di Carol Maltesi, la 26enne italo-olandese di casa nel milanese, fatta a pezzi e gettata in un dirupo a Paline di Borno, nel bresciano e per il cui brutale assassinio è stato arrestato martedì 29 marzo un 43enne vicino di casa, Davide Fontana, reo confesso del delitto e dell’occultamento di cadavere.

L’uomo ha confessato di avere ucciso la ragazza, nota nel mondo del porno con il nome d’arte di Charlotte Angie e di cui non si avevano più tracce dalla fine di gennaio.

Secondo quanto raccontato dall’uomo, impiegato di banca e fotografo dilettante, i due, che avrebbero avuto una relazione, poi interrotta dalla 26enne, la sera dell’aggressione letale a Carol avrebbero avuto un’accesa discussione al culmine della quale Fontana avrebbe colpito ripetutamente la ragazza alla testa con un oggetto contundente, quindi l’avrebbe chiusa in un freezer nella casa stessa della donna e quindi, dopo tempo, avrebbe sezionato il cadavere, lo avrebbe chiuso in quattro sacchi dell’immondizia e lo avrebbe gettato nel dirupo dove è stato poi rinvenuto, lo scorso 20 marzo da un residente del paesino camuno.

Il passaggio dell’auto della donna era stato registrato dai portali della Valcamonica, ma alla guida della vettura vi sarebbe stato un uomo.

Secondo quanto emerso, dopo l’omicidio, il 43enne avrebbe custodito il telefonino della ragazza, madre di un bambino di sei anni che vive con il padre a Verona, e avrebbe anche pagato l’affitto dell’appartamento della vittima.

Il 43enne bancario, che conosceva la Valcamonica per avervi trascorso le vacanze in passato, avrebbe dichiarato che in questi mesi nessuna persona avrebbe contattato Carol al telefono, solo la madre con qualche messaggio e l’ex compagno.

Non solo, Fontana avrebbe finto di essere Carol chattando con il direttore di Bsnews.it Andrea Tortelli, che, grazie ad una segnalazione di un lettore, basata su una trasmissione di Radio24, La Zanzara, in cui si era parlato dell’attrice hard Charlotte Angie, aveva effettuato una verifica incrociata tra le foto della pornodiva ed i tatuaggi presenti sul corpo della vittima, notando la corrispondenza degli stessi in sette casi su 11, era riuscito ad avere il numero della ragazza a cui, però, si scoprirà in seguito, a rispondere era il presunto omicida.

“Non ho tempo adesso per i giornalisti e per spiegare perché ho lasciato il porno”. Così l’assassino reo confesso di Charlotte Angie, scriveva al sito Bsnews.it fingendo di essere la donna che invece lui stesso aveva ucciso mesi prima. Al giornalista che chiedeva conto del fatto che i tatuaggi indicati dagli inquirenti sul cadavere a pezzi trovato a Borno fossero uguali a quelli dell’attrice hard, lo stesso assassino – fingendosi Charlotte Angie – rispondeva via messaggio sabato scorso: “Ah ho capito. Mi hanno già detto diverse persone di quella ragazza. Io sto bene fortunatamente”.

L’uomo, se le accuse venissero confermate, deve rispondere di omicidio aggravato, distruzione ed occultamento di cadavere. Ancora da chiarire il movente dell’efferato omicidio.