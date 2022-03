Borno, le impronte digitali non svelano l’identità della morta

(red.) Appare più difficile del previsto risalire all’identità del cadavere di donna trovato a pezzi in quattro diversi sacchi dell’immondizia in un terreno non lontano da Borno, in Valcamonica, sulla strada che collega Paline con Dezzo di Scalve, a cavallo delle province di Brescia e Bergamo.

L’analisi delle impronte digitali, infatti, non ha dato risultati e bisognerà attendere quella del Dna per vedere se quello della vittima corrisponde a un profilo genetico già registrato in una banca dati nazionale. La donna, nuda e con i capelli neri, il viso sfigurato dal fuoco dopo la morte per impedirne l’identificazione, è stata sezionata dagli assassini in 15 pezzi che sono stati congelati e in seguito buttati nella scarpata. Anche per questo è molto difficile risalire alla data precisa della morte.

Com’è noto, è stato un 60enne allevatore di Paline a notare i sacchi neri della spazzatura sotto la strada: aprendone uno ha visto la mano mozzata della morta e ha lanciato l’allarme. Nella zona del ritrovamento nella giornata di martedì hanno ancora lavorato i carabinieri della Sezione Scientifica, Sono in corso anche le verifiche sulle targhe delle auto che appaiono nelle immagini delle telecamere che inquadrano il traffico sulla provinciale.