“The Place of Soul and Wind” e “Re LoCar”, prime opere del Parco Sculture

(red.) E’ iniziata questo sabato 19 marzo la due giorni dedicata all’inaugurazione delle prime opere del Parco Sculture, che si inserisce all’interno del programma di LoCar, progetto promosso dall’associazione Borgo degli Artisti di Bienno (Bs) in collaborazione con la Pro Loco di Carisolo (Tn) e volto alla riqualificazione del territorio legato al “Cammino di Carlo Magno”, che si snoda tra Lombardia e Trentino.

Alle ore 11.00 presso la Chiesa San Lorenzo (Berzo Inferiore – Bs) è stata presentata l’opera di Barbara Crimella, “The Place of Soul and Wind”.

A partire dalla Chiesa di San Lorenzo è stato poi possibile visitare in compagnia dell’artista Barbara Crimella il trittico “The Place of Soul and Wind” dislocato all’interno del Parco Sculture: Soglia, nella zona adiacente alla Chiesa di San Michele (Berzo Inferiore – Bs), Ora, posizionata poco più in basso ed infine Sacro, incastonata nella vicina San Defendente a Bienno (Bs).

Domenica 20 marzo alle ore 11:30 presso il Palazzo Municipale di Carisolo (Tn) è in agenda l’inaugurazione della statua “Re LoCar” di Tomaso Vezzoli.

Il progetto proseguirà nei prossimi cinque anni con l’installazione di nuove opere a cura di artisti provenienti da paesi diversi, in un’ottica di interscambio culturale e di creazione di ulteriori occasioni e spunti per visitare il territorio di riferimento.