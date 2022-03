Darfo, in arrivo quasi due milioni per la riqualificazione delle scuole

(red.) In arrivo 1.960.000€ (sui 3,9 in Provincia di Brescia) per la riqualificazione e la messa in sicurezza di altri edifici scolastici, questa volta finanziati dal Pnrr. Un altro passo verso la sistemazione di tutti gli edifici scolastici per il benessere e la sicurezza dei ragazzi di Darfo Boario Terme.

“Siamo davvero felici di questa nuova assegnazione di risorse -commenta il Sindaco cittadino Ezio Mondini– Infatti, con questi fondi potremo continuare nell’opera di adeguamento degli immobili scolastici che garantiscono sicurezza e miglior vivibilità a favore dei nostri bambini, oltre che risparmio energetico. Temi che ci stanno molto a cuore e sui quali abbiamo lavorato molto in questi anni”.

Questo finanziamento si aggiunge ai 6 milioni di euro già ottenuti ed investiti per complessivi 7 milioni di euro nei vari plessi scolastici, dalle materne alle secondarie.

Una parte del finanziamento a fondo perduto (circa 600.000€) sarà utilizzato per opere di adeguamento antisismico della Scuola Primaria di Montecchio con il rinforzo di murature perimetrali, controsoffitti, solette, ecc. per consolidare la struttura. Con l’occasione si provvederà anche al rifacimento dell’intonaco esterno e alla tinteggiatura di tutti i locali interni della scuola.

ltri 640.000€ saranno, invece, utilizzati per la Scuola Primaria di Boario costruita tra il 1955 e il 1976, con materiali e tipologie realizzative differenti. Anche per le elementari di Boario i lavori riguarderanno prevalentemente l’irrobustimento della struttura al fine di garantire la sicurezza in casi di eventi sismici pari a quella di un nuovo edificio, cui si aggiungerà anche la sostituzione del tetto.

Infine, ben 720.000€ saranno utilizzati per la Scuola Primaria di Corna, realizzata negli anni ’70, i cui lavori saranno rivolti al miglioramento della resistenza sismica con il consolidamento della struttura e all’efficientamento energetico mediante la sostituzione di tutti i serramenti.

“Ciò che più ci inorgoglisce è la soddisfazione di avere la possibilità di migliorare la sicurezza dei bambini e la salubrità dei luoghi scolastici -dichiara Giacomo Franzoni, Assessore ai Lavori Pubblici- Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di programmazione che abbiamo fatto.”

“Infatti -conclude l’Assessore Franzoni- il fattore di successo è stato aver avuto pronto il progetto esecutivo non appena si è presentata l’opportunità di finanziamento e ciò richiede una attenta e reale verifica dei bisogni e una pianificazione degli interventi con progettazioni adeguate.”