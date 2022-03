Vezza, scivola dalla cascata ghiacciata: ferito un 60enne

(red.) Diversi traumi alla schiena e alle gambe, ma avrebbe potuto essere peggiore il bilancio per un escursionista 60enne rimasto ferito mentre affrontava la discesa da una cascata ghiacciata nei pressi del lago d’Aviolo a Vezza d’Oglio (Brescia), in Valcamonica.

L’incidente si è verificato attorno alle 12 di domenica 6 marzo. L’uomo, in compagnia di alcuni amici, stava scendendo da un sentiero tra i rifugi Cascata e il Sandro Occhi all’Aviolo quando avrebbe messo un piede in fallo, precipitando per una decina di metri.

La zona del sinistro è piuttosto impervia e, date le condizioni dell’escursionista, è stato disposto l’invio dell’elicottero da Sondrio che ha caricato il 60enne, rimasto sempre cosciente ma impossibilitato a muoversi ed inizialmente apparso in gravi condizioni, e lo ha trasferito all’ ospedale di Sondalo per le cure del caso. Ne avrà per diverse settimane: le ferite riportate necessitano infatti di un periodo di riabilitazione.

Al vaglio dei carabinieri di Breno la dinamica dell’incidente.