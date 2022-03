Darfo, Razziche: strada più ampia e parcheggi

(red.) Sono in appalto i lavori che, a Darfo Boario Terme (Brescia), doteranno l’area residenziale delle Razziche di sette posti auto e una strada più sicura grazie ad un tratto di marciapiede che, oltre a garantire il transito protetto dei pedoni, offre maggior visibilità agli automobilisti.

Da tempo l’Amministrazione aveva in animo di realizzare l’opera -inserita nel Pgt che valorizzerà il nucleo abitativo di Darfo grazie alla individuazione di risorse che si sono rese disponibili, la procedura è stata avviata.

“I lavori saranno integralmente in capo al Comune sia per quanto riguarda la progettazione che per la parte economica -dichiara il sindaco Ezio Mondini- Un progetto già pensato e sviluppato in funzione di una miglior fruizione dell’area da parte di chi abita alle Razziche”.

In particolare, per la realizzazione di questa infrastruttura sarà utilizzata una porzione di prato in declivio prima privata ed ora acquisita dal Comune per poter procedere alle opere; per adeguare l’area alla funzione di parcheggio saranno realizzati muri di contenimento che permetteranno il massimo sfruttamento del terreno.

“A conclusione delle procedure e a seguito dei lavori l’area sarà dotata di 7 parcheggi e l’attuale sede stradale sarà portata da 3,5mt a 5 mt con notevoli benefici per i residenti -specifica l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Franzoni- Inoltre, grazie al posizionamento di erba block negli spazi di sosta e di sistemazione di verde rampicante e piantumazioni, l’impatto sarà notevolmente mitigato”.

I lavori di realizzazione previsti avranno un costo di circa 100mila euro che include sia l’acquisto dei terreni privati che l’esecuzione delle opere stesse.

Se nulla osterà al normale svolgimento delle procedure, i lavori inizieranno nella tarda primavera e dureranno un paio di mesi.