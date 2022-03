Monno, precipita con l’escavatore nel fiume: muore operaio

(red.) Tragico infortunio sul lavoro a Monno, nel bresciano, nella mattinata di martedì 1 marzo.

L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 11 in via Strada di Savena.

Secondo le prime frammentarie informazioni, a perdere la vita un operaio di 52 anni, precipitato con l’escavatore nel fiume.

L’uomo, al momento dei soccorsi, era in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono giunte un’ambulanza e anche l’elisoccorso, ma l’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è deceduto durante le manovre di rianimazione.

Per chiarire la dinamica del drammatico incidente i vigili del fuoco, i carabinieri ed i tecnici di Ats della Montagna.